KAFDER’den yardım

Çorum Kafkas Kültür Derneği ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya konu hakkında yaptığı açıklamada, “Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bir hayırsever iş insanının da desteği ile yüze yakın aileye gıda yardımı desteğinde bulunuldu. Salgın ile mücadelede işsiz kalan hemşehrilerimize destek olabilmek ayrıca yaklaşmakta olan birlik ,beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi mübarek Ramazan ayı vesilesi ile Peygamberimizden rivayet edilen ‘Veren el alan elden hayırlıdır’ sözünün gereğine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile Çorumlu hemşehrilerimiz ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.