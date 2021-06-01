Kafe ve lokantalarda normalleşme sevinci

FATİH BATTAR

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kafe ve restoranlar, 1 Haziran normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından hazırlıklarını yaparak sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Covid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Sabah 7:00'de esnafı heyecan sardı. Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı. Kafe ve restoranlar sabah hazırlıklarının ardından saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Normalleşmeyle birlikte kıraathaneler de hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.