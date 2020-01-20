Kafkas kültürünü tanıtacaklar

M.BURAK YALÇIN

Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından hazırlanan “Anadolu Kültür Mozaiği – Adige” projesi İçişleri Bakanlığından destek almaya hak kazandı.

Kafkas kültürünü tanıtmak ve yeni nesillere aşılamak projenin temel amaçları arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili dün dernek binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya, Proje Koordinatörü Seyhan Yavuz, Proje Danışmanı Mustafa Ceylan ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya, dernek olarak el sanatları kursu, müzik kursları ve dans kursları yaptıklarını ve bu faaliyetlerin daha kapsamlı olması için bu projeyi hazırladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak da Çorum’dan 13 derneğin 13 proje ile başvurduğunu ve 10’unun kabul edildiğini ifade ederek toplam maliyetin 972 bin TL olduğunu söyledi.

Projenin başladığını ve 6 ay süreceğini de dile getiren Mustafa Bayrak, projenin amacından ise şu şekilde bahsetti: “Kafkas kültürünü tanıtmak, yeni nesillere Kafkas kültürünü aşılamak, kafkas halk oyunlarının topluluğunu oluşturmak, dernek üyeleri arasında kaynaşmayı artırmaktır. Proje kapsamında Çorum’da 15 tane eğitim yapılacak. Ayrıca bu eğitimlerden hariç proje kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale gezileri düzenlenecek. Kafkas halk dansları topluluğu oluşturulacaktır.”