Kahraman itfaiyecilere ‘Başarı Belgesi’

FATİH BATTAR

Dodurga İlçesi Berk Köyünde çıkan yangında alevler arasında kalan 8 yavru ve anne köpeği kurtaran Çorum İtfaiye erleri Murat Tıraş, Kamil Hombaç ve Ali Öremiş’e Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için itfaiye ekiplerinin 24 saat görev yaptığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, Dodurga’da geçtiğimiz günlerde alevler arasında 8 yavru köpeği kurtaran kahraman itfaiyecileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da; “İtfaiye ekiplerimiz gerek yangında, gerek kurtarma operasyonunda, sel ve su baskınlarında olmak üzere çeşitli görevlerde 24 saat esasına göre çalışmaktadır. İtfaiye ekiplerimiz her olayda ya can kurtarıyo ya da mal kurtarıyor. Geçtiğimiz günlerde de Berk köyünde alevler arasına girerek 8 yavru köpeği kurtaran ekiplerimiz gönülden tebrik ediyorum.” dedi.