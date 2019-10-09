Kahraman ordumuz için haydi dua buluşmasına

EROL TAŞKAN

Var olduğu günden beri İslam'ın sancaktarlığını yapan ve her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer alıp, yer yüzünde adaleti tesis eden bu millete, bir kez daha adaleti tesis etme görevi düştü.

Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı’na başlayan kahraman ordumuzun başarısı için Cuma sabahı Ulu Camii'nde en büyük silahımız olan duanın gücüne sarılacağız.

Sabah namazının ardından gerçekleştirilecek dua buluşmasına, kendisini bu milletin evladı kabul eden herkesi bekliyoruz. Sığmayalım camiye, taşalım avlulara. Avlular almasın yollar tutulsun. El açıp dilimize düşüreceğimiz aminler, arşa yükselip bu milletin izzetini, bayrağını ve vatanını korumak için cephelere akın eden yiğitlerimize kalkan olsun inşallah.

Çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeksizin akın edelim camiye. Seherin bereketine sarıp sarmalayacağımız dualarımızla, Peygamber'in gizli ordularına katılalım. Yedi düvele nam salan Mehmetçiğimiz'in yanında yer alalım. Dosta düşmana yenilmezliğimizi, boyun bükmemezliğimizi haykıralım. Seher yeli mektup olup ulaştırsın Çorum'daki varlığımızı cephedeki Mehmetçiğimiz'e. Bilsinler ki bu millet kendileriyle. Bilsinler ki bu millet dualarla cephede. Bilsinler ki adeta seferberlik ilan edilmişcesine dün olduğu gibi bugün de millet top-yekun ayakta. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Meleklerinden oluşan görünmez ordularıyla kınalı kuzularımızı korusun, muhafaza etsin. Bu milletin varlığına, birlik ve dirliğine göz diken tüm düşmanları kahru perişan eylesin. Ve yine Ümmeti Muhammed'e sağlayacağı huzur ve birlikteliğe bu milleti vesile kılsın. Haydi duaya, haydi duanın gücüyle bürünüp, Mehmetçiğimiz'in yanında yer almaya.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 20:07