‘Kahraman şehitlerimizi ilelebet yaşatacağız’

HURŞİT BOZKURT

Moskova’da yayın yapan Vatan Çağırır isimli gazetenin Başredaktörü Gülsüm Adilgızı, Türkve Azerbaycanlı şehitlerimizin yer aldığı kitap çalışması için Çorum’a geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Şehit-Gazi Der) Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret eden Gülsüm Adilgızı, “Türkiye ve Azerbaycan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ilelebet yaşatacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

Şehit-Gazi Der Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Tan ve Sadık Demirkol’un da yer aldığı ziyarette, hazırlıklarını sürdürdüğü kitabı hakkında Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a bilgi veren Gülsüm Adilgızı, “Azerbaycan ve Türkiye’de canlarını vatan uğruna feda eden yiğit şehitlerimizi anmak, aileleriyle görüşüp tanışmak için geldiğim Çorum’da büyük bir hürmet ve ev sahipliği ile karşılaşmanın onurunu yaşıyorum.” diye konuştu.

Azerbaycan Şehitleri ile ilgili 28 kitap yazan meslektaşımız Gülsüm Adilgızı, 29. Kitap olarak hazırlık yaptığı yeni eserinde Azerbaycan ve Türkiye’nin özgürlüğü için can veren yiğitlerimizi ve geride bıraktıkları ailelerini bir araya getireceğini anlattı.

Türkiye’yi il il gezerek şehit aileleri ile görüşen Adilgızı, kitabının 2023 yılında hazır olacağını ifade ederken, Moskova’da yaşayan Azerbaycanlı iş adamlarının tüm şehit kitaplarının maliyetini karşıladığını ve bunu da bir hayır kapısı olarak kabul ettiklerini aktardığı sohbette, “Sayın Seyran Hüseyinov bu isimlerin en başında geliyor, bu hizmeti ve katkısı için minnet ve teşekkür ediyoruz. Kitaplarımız ücretsiz olarak dağıtılır ve tüm kütüphanelere hediye edilir. Buradaki amacımız herhangi bir ticari kaygı değil, bizlere gönül verip destek olan iş adamlarımızla birlikte bu yola başkoyuşumuzdur.” dedi.

Ülkümüz de bir, düşmanımız da bir

Maksadının Türk ve Azerbaycanlı şehitleri ve ailelerini bir araya getirmek olduğunun altını çizen Gülsüm Adilgızı şunları söyledi;

“Bizim ülkümüz de düşmanımız da birdir. Biz tek bir milletin evlatlarıyız. Ermeniler Türkiye’de yaptığı zulmü, Azerbaycan’da da yaptı. Bakü’de yer alan şehitliğimizde Türk şehitlerimiz de yatıyor. Bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Türk Birliği için bir araya gelen devletlerimiz, düşmana korku dosta güven verdi. Çünkü Türk birlik olursa, ne kadar güçleneceğini dostumuz da düşmanımız da çok iyi biliyor.”