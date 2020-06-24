Kahramanlar iyilikte sınır tanımıyor

MURAT ÇETİN

İnsanların canlarını ve mallarını kurtarmak için tereddüt etmeksizin alevlerin içine dalan kahraman itfaiyeciler, mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor.

İyilikte ve yardımda sınır tanımayan kahramanlar, son iki gün içinde aspiratör bacasında mahsur kalan bir kuşu, kanalizasyon inşaatında mahsur kalan bir kediyi ve Özel İdare Camisi'nin çatısındaki yuvasından düşen yavru leyleği kurtardı.

Müdahale ettikleri tüm olayları titizlik ve cesaretle tamamlayan Çorum Belediyesi itfaiyecileri, mutlu sonla bitirdikleri kurtarma operasyonlarında, bir cana dokunabilmenin huzurunu ve gururunu yaşıyor.