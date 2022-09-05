Kahramanlara yakışır bir Şehitlik oldu

EROL TAŞKAN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehitliği’nin son hali ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Şehitliğimiz çok şükür kahramanlarımıza layık bir manevi mekan haline geldi. Valiliğimiz ve Belediyemiz tarafından adına yakışır bir mekana dönüştürülen Şehitliğimiz, bu memleketin şehitlerine verdiği değerin yansımasıdır.” dedi.

“Özellikle mescidin tamamlanmasıyla birlikte şehitliğimizin manevi atmosferi, ziyaret eden herkesin ruhunu okşamakta, orada yatan yiğitlerin kahramanlıklarını ifade etmektedir.” sözleriyle memnuniyetini dile getiren Muharrem Gül, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, bu manevi mekana katkıda bulunan herkese gönül dolusu teşekkür ettiğini vurguladı.

Muharrem Gül yaptığı açıklamada, vatan için canını feda eden kahraman şehitlerin, canını ortaya koyan kahraman gazilerin devlet ve toplum gözündeki değerinin korunmasının tarifsiz anlamlar içerdiğini, gerek devletin gerekse toplumun bu anlamdaki hassasiyetlerinin gönülleri fethedecek bir düzeyde olduğunu söyledi.

Gül, memnuniyetini aktardığı açıklamasında şunları dile getirdi, “Değerlerine sahip çıkan bir millet, hiçbir zaman yıkılmaz. Vatan için can veren yiğitlerimizin yattığı bu aziz mekan, her türlü güzelliği haketmektedir. Burada yapılan çalışmalarla birlikte, şehitliğimiz gül bahçesine dönüştü. Bize bu vatanı emanet bırakanların kabirleri, manevi şahsiyetleri ve aileleri ilelebet korumamız gereken değerlerimizin başında gelmektedir. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere devletin tüm kademelerinden ilgi ve hassasiyet görmekteyiz. Son olarak Çorum’un gurur abidesi haline gelen şehitliğimize yapılan tüm katkılar nedeniyle gönülden teşekkür ediyor, bu konudaki minnet ve sevincimi paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 18:41