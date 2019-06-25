‘Kahramanlık hikâyelerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz’

‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganıyla hazırlanan kısa filmin ikincisini değerlendiren Vali Mustafa Çiftçi, “Ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller, tarihimizdeki kahramanlıkları hatırlayan ve aynı kahramanlıkları sergileyen nesiller eliyle olacaktır.” dedi.

Valilik olarak Çorum'un tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Çiftçi, “Başta Hitit Medeniyeti olmak üzere sahip olduğumuz tarihi ve kültürel zenginliklerimizin bu coğrafyada yaşayan insanlar tarafından bilinmesi, sahiplenilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteriyoruz.

Bu bağlamda Çorum halkının tarih boyunca sergilediği kahramanlık hikayelerini, güzel ve anlamlı davranışlarını kısa filmlere dönüştürüyoruz. Bu filmleri gösterime sunmak ve sosyal medyada paylaşmak suretiyle günümüzde yaşayan insanların hafızalarında iz bırakmasını ve örnek alınmasını amaçlamaktayız.

Herhangi bir mesele hakkında konuşulurken insanlar tarafından sıkça kullanılan ‘senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek ve aksine Çorumlular’ın sergilediği güzel davranışların bilinmesi adına ‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganıyla üç kısa film hazırladık.

İlki 6 ay önce yayımlanan filmimizde, yöre halkının bir buçuk asır önce kente gelen sığınmacılara gösterdiği kardeşlik ve misafirperverliği anlatarak, bugün de şehrimize gelen insanlara aynı hoşgörü ve misafirperverlikle ev sahipliği yaptığımızı ve yapmaya hazır olduğumuzu anlatmaya çalıştık.

Serinin ikinci filminde de Çorumlular’ın tarih boyunca her zaman devletinin ve milletinin yanında duruşunu ve Yedi Sekiz Hasan Paşa ile 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Erol Olçok gibi isimlerin yaptığı gibi devletine ihanet edenlerin karşısında kahramanca duruşunu hatırlatmaya çalıştık.

İnanıyoruz ki ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller, tarihimizdeki kahramanlıkları hatırlayan ve aynı kahramanlıkları sergileyen nesiller eliyle olacaktır.

İnşallah serimizin üçüncü ve son filminde de yine Çorumlular’ın gurur duyduğu güzel bir olayı canlandıracağız. Bu filmin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)