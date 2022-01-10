Kahvecilerde Ahmet Şen dönemi

M.BURAK YALÇIN

Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası‘nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

İki adayın yarıştığı seçimde Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın yeni başkanı 165 oy alan Ahmet Şen oldu. Mevcut başkan Nesimi Özkubat ise 162 oy da kaldı.

ÇESOB toplantı salonunda düzenlenen genel kurula İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası temsilcileri ve üyeler katıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı genel kurulun divan üyeliklerine ise Lütfi Barut, Vahap Akyol, Serdar Yılmaz ve Mejnun Sakarya seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Yapılan konuşmaların ardından ise seçime geçildi.

Mevcut başkan Nesimi Özkubat ile Ahmet Şen’in yarıştığı seçimde 165 oy alan Ahmet Şen Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası‘nın başkanlığına seçildi. Rakibi Nesimi Özkubat ise 162 oy da kaldı.

Ahmet Şen’in yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Bekiroğlu, Mejnun Sakarya, Ferhat Çiftçi, Eyüp Özduran, Vahit Çelik, Osman Doğuz.”

Denetimde ise Mehmet Fındıkcı, Satılmış Şahin ile Serdar Ercan yer aldı.