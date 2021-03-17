Kahvehane esnafının sorunu çözülemiyor!

Yaklaşık 1 yıldır ceplerine para girmeyen kahveci esnafı istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇESOB’ta geçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Recep Gür, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile çok sayıda kahveci esnafı katıldı.

Toplantıda kahveci esnafı, son 1 yıldır yaşadıkları sorunları ÇESOB Başkanı Recep Gür ile paylaştı.

Koronavirüs salgınından dolayı işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnaflar arasında en çok mağduriyeti kahveci esnafının yaşadığını bildiğini söyleyen Recep Gür, kahveci esnafının yaşadığı sorunları başta milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve üst kuruluşlara ilettiklerini ifade ederek, kahvehanelerin açıldığını ancak oyun oynanmadığı sürece kahveci esnafının iş yapamayacağını kaydetti.

Kanunla kapatılan kahveci esnafına bir asgari ücret olmak şartıyla aylık yardım yapılması gerektiğini vurgulayan Gür, bunun dışında da vergi ve Bağ-Kur gibi kamu alacaklarının ertelenmesi değil silinmesi ve faizsiz can suyu kredisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Çorum Belediyesi ile yaptıkları istişareler sonucu işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnaflara yardım çıkardıklarını hatırlatan Gür, bu yardımlar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ayrıca teşekkür etti. Gür, belediyenin yardımlarının imkanlar ölçüsünde devam edeceğini de belirtti.

Oda üyelerinin sorunları ile yakından ilgilenen ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür eden Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ise, kahveci esnafları olarak her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti. 12 ay boyunca ceplerine 5 kuruş para koymadan evlerine gittiklerini anlatan Özkubat, “Sizde 12 ay boyunca cebinize 5 kuruş para koymadan eve gidin bakalım çocuğunuz ve eşiniz size ne gözle bakacak. Kimimiz belki de eve gittiği zaman eşini evde bulamadı. Çünkü babasının evine gitti. Niye gitti çünkü kaynayacak tenceresi yok!” dedi.

Kamu borçlarının ertelenmesini ya da taksitlendirilmesini istemediklerini dile getiren Oda Başkanı Özkubat, borçların tümden silinmesini ve işleri yoluna koyacak şekilde karşılıksız yardım istediklerinin altını çizerek, “İnşallah kısa süre içerisinde kahvehanelerimize oyun serbestliği gelir ve kimseye muhtaç olmayız” diye konuştu.

