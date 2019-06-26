Kahvehane ve çay ocaklarına işgaliye uyarısı!

Çorum'da kahvehane ve çay ocağı işletmecileri, "işgaliye" konusunda uyarıldı.

Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın iş yerinin önüne masa ve sandalye koyarak yayaların geçişini engellediğini, buna karşın zabıta ekiplerinin denetim yaptığını belirtti.Esnafı, cezai işlemle karşı karşıya kalmamak için işgaliye konusunda dikkatli davranmaya çağıran Özkubat, şunları kaydetti: "Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden yayalar yürümekte zorlanabiliyor. Kaldırımları kullanamayan vatandaşlar yolda yürümek zorunda kaldıkları için hayatlarını tehlikeye atıyor. Tüm oda üyesi esnafımızı çevreye saygılı olmaya davet ediyorum. Konuya şimdiden duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederim. Henüz harekete geçmemiş esnafımızın da uygulamaya destek olacağına yürekten inanıyorum."

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 18:05