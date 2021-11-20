Kahvehanede kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu İlçesinde oturduğu kahvehanede kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Yaşar Göl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, eski kamyoncu esnaflarından olan Yaşar Göl, kahvehanede oturduğu sırada fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar Göl, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar Göl’ün cenazesi yarın Ulu Camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verilecek.