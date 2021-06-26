Kahvehanelerde oyun 1 Temmuz'da başlıyor

Ankara’da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, pandemiden dolayı yaklaşık 1,5 yıldır oyun oynatamadığı için büyük mağduriyet yaşayan kahveci esnafına müjde verdi.

Gür, 1 Temmuz’dan itibaren normal hayata dönüleceğini ve kahveci esnafının da artık oyun oynatabileceğini kaydetti.

Gür ayrıca, istişare toplantısında talep ettikleri esnaf ve sanatkarlara verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteği son başvuru tarihinin de 1 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını söyledi.

İstişare toplantısının ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i de ziyaret ederek, Çorumlu esnaf ve sanatkarların selamını ileten ÇESOB Başkanı Recep Gür, pandemi süresince esnaf ve sanatkarların sesi olan Palandöken’e teşekkür etti.