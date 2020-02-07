Kakaç ailesinin acı günü

Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın eşi Ayten Kakaç (80) vefat etti.
Ünal, Bülent ve Figen Kakaç ile Yurdagül Sivri’nin anneleri, Av. Can Emre Kakaç'ın babaannesi Ayten Kakaç, bugün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
(Haber Merkezi)Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 16:34