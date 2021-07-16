Kaktüs Kafe ve Restaurant hizmete girdi

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Hüseyin Büztaş’ın yaptığı Kaktüs Kafe ve Restaurant açıldı.

Ankara yolunda (Opet içi) Çorum halkının hizmetine giren Kaktüs Kafe ve Restaurant’ın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri işyerini gezerek, işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi.

7/24 saat Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahibi Hüseyin Büztaş, Büztaş Grup olarak artık ve restaurant da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Kendi bünyelerinde bir kasap şirketi olduğunu aktaran Büztaş, Kaktüs Kafe ve Restaurant’ta da %100 dana eti et ürünlerini kullandıklarını ifade etti.

Büztaş; “Çorum’da her yaştan insana hizmet etmek bizim işimiz. Müşterilerimizin keyifli zaman geçireceği, kendi evindeymiş gibi rahatlıkla oturup sohbet edebileceği bir yer tasarladık. Çorum’da insanlarımızın özlediği ve beklediği sıcacık bir mekan kazandırdığımızı düşünüyorum. Tek amacımız müşterilerimizin memnun kalmasıdır.” dedi.

Kaktüs Kafe olarak ızgara çeşitlerinin yanı sabah kahvaltısı çeşitleri ile sıcak ve soğuk kokteyl içeceklerin mevcut olduğunu belirten Büztaş, Çorum halkını mekanlarında ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 20:42