Kaldırım işgaline tepki!

RECEP MEBET

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi sakinleri, kaldırım işgallerine tepki göstererek yetkililerden çözüm istediler.

Çevreyolu Bulvarı’ndan Osmancık Caddesi’ne girişin kapatılmasıyla birlikte üst geçit bitişiğindeki yan yolun tamamen işgal edildiğini öne süren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.

Sarılık mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleri adına açıklamalarda bulunan vatandaşlar, kaldırımları işgal eden işyerleri yüzünden yayaların yürüyemez hale geldiğini ifade ettiler.

Özellikle kahvehane, çayocağı gibi kaldırıma masa atan işletmeler nedeniyle bayanların büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan vatandaşlar, “Bir an önce bu probleme çözüm bulunmalı” diye konuştular.

Bebek arabası, pazar arabası kullananlar ile engellilerin de çilesine dönüşen kaldırım işgallerinin çileye dönüştüğüne işaret eden vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.