Kale'de dönüşüm heyecanı başladı!

Kale Mahallesi’nde yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili irtibat ofisi kuruldu.

İrtibat ofisinde, kentsel dönüşüm firması GEDAŞ personeli tarafından hak sahiplerine projeyle ilgili bilgilendirme yapılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat Kale Mahallesi’nde yaklaşık 9.43 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen projeyle ilgili alan hak sahiplerini bilgilendirme için irtibat ofisi açtıklarını belirterek “Belediye ek hizmet binasında 5. katta açtığımız irtibat ofisinden hak sahiplerimiz her türlü bilgileri alabilecekler.” dedi.

