Kale Mahallesi'ne kentsel dönüşüm müjdesi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Kale Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de meclis üyelerine bilgi verdi.

Çorum’da dönüşüm yapılabilecek yerlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dosyalar hazırladıklarını bu dosyalardan birinin de Kale Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Kale Mahallemiz, şehrin tam ortasında olması, şehrimizin tarihi, kültürel dokusuna çok önemli katkı verecek olması nedeniyle öncelikli olarak belirlendi. Bakanlığımız Kentsel dönüşüm çalışmalarının Kale’den başlanılmasının daha uygun olduğuna karar verdi.

Tarihi Çorum Kalesinden Zafer İlkokulunun kadar olan 9,5 hektarlık (95 dönümlük) bir alanda kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın imzası ile bu karar alındı. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı yapıp, görüşmelerimizi tamamlayıp örnek bir dönüşüm çalışmasına imza atacağız.” diye konuştu.

Kale Mahallesine kentsel dönüşüm müjdesi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Kale Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de meclis üyelerine bilgi verdi.

Çorum’da dönüşüm yapılabilecek yerlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dosyalar hazırladıklarını bu dosyalardan birinin de Kale Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Kale Mahallemiz, şehrin tam ortasında olması, şehrimizin tarihi, kültürel dokusuna çok önemli katkı verecek olması nedeniyle öncelikli olarak belirlendi. Bakanlığımız Kentsel dönüşüm çalışmalarının Kale’den başlanılmasının daha uygun olduğuna karar verdi. Tarihi Çorum Kalesinden Zafer İlkokulunun kadar olan 9,5 hektarlık (95 dönümlük) bir alanda kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın imzası ile bu karar alındı. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı yapıp, görüşmelerimizi tamamlayıp örnek bir dönüşüm çalışmasına imza atacağız.” diye konuştu.