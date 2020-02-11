Kale Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm heyecanı

FATİH BATTAR

Çorum’da 2006 yılında Çöplü Mahallesi’nde Devane bölgesinde 152 dönüm alanda başlatılan Kentsel Dönüşüm, Kale Mahallesi’nde devam edecek.

Çöplü Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yollar ve evlerin yapıldığı bölgenin çehresi son 5 yılda yapılan çalışmalarla değişti.

Kent merkezine yakın bir yerde bulunmasına rağmen yıllardır kentleşme açısından çirkin bir görüntü oluşturan Devane, Çorum Belediyesi ile modern bir yaşam alanına dönüşüyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belelediyesi olarak 3-4 yıldır inşaat çalışması yapılayan bölge için harekete geçeceklerini ve BELTAŞ’ın Faik Tonguç Kütüphanesi’nin karşısında bulunan arsasına 10 katlı, altında dükkanların olduğu, yeşil alanı ve otoparkı olan örnek bir konut projesi geliştireceklerini açıklamıştı.

Çorum’da değişim ve dönüşüm projelerine hız veren Çorum Belediyesi, Devane’den sonra ikinci Kentsel Dönüşüm Projesi’ni TOKİ işbirliği Kale Mahallesi’nde yapacak.

Çöplü Mahallesi’nde düzenlenen Mahalle Buluşmaları toplantısında Çöplü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplantıda Devane’den sonra ikinci Kentsel Dönüşüm projesinin Kale Mahallesi’nde yapılacağının müjdesini verdi.

Çorum’u altyapısıyla, imarıyla, doğası, çevresi, tarihsel dokusuyla; sosyal ve ticari yaşamıyla bölgede örnek gösterilen şehir haline getirmeyi planlayan Çorum Belediyesi, Kale Mahallesi için TOKİ işbirliği ile Kentsel Dönüşüm projesi hazırlıyor.

Çöplü Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TOKİ işbirliği ile Kale Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm projesi yapacaklarını açıkladı.

Danişmentliler ya da Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Sultan Kılıç Arslan tarafından 11’inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlayarak Kale’yi turizme kazandıracak olan Çorum Belediyesi, Kale’nin yanı sıra Zafer İlkolulu’na kadar olan bölümde Kentsel Dönüşüm başlatacak.

Kale ve çevresinde yapılacak Kentsel Dönüşüm ile TOKİ’nin o bölgeye konut yapacağının müjdesini veren Aşgın, Kale’nin turizme kazandırılması ve etrafında TOKİ’nin yapacağı konutlar ile o bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Proje için TOKİ ve Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Aşgın, TOKİ’nin Devane’de ikinci bir konut projesi çalışması yapması için de çalışma yaptıklarını aktardı.

Her mahalleye konut çalışması yapmak istediklerini ancak TOKİ’nin ve Milli Emlak Müdürlüğü’nün Çorum’da sadece bir bölgeye çalışma yapabileceğini aktaran Aşgın, önceliğin Kale Mahallesi’nde olacağını sözlerine ekledi.