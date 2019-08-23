Kale Showroom’a görkemli açılış töreni

FATİH BATTAR

Çorum’un en büyük yapı marketi olan Duranlar Yapı Market bünyesinde yeni oluşturulan Çanakkale Seramik Kale Banyo Showroom dün düzenlenen görkemli açılış töreni ile Çorum halkının hizmetine girdi.

İnşaat ve seramik sektörünün lider markaları buluşturan Duranlar Yapı Market, Kalekim, Kale Banyo, Kalebodur ve Çanakkale Seramik gibi lider markaları bünyesine katarak hizmet ağını genişletti.

Görkemli açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Duranlar Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duran, Kale Seramik Satış Müdürü Serhat Köklü, Duranlar Yapı Market Mağaza Müdürü Özkan Özbulut, Kale Seramik Bölge Mimarı Berk Can Kıbır, Türkiye’nin çeşitli illerinden bayi temsilcileri, fabrika müdürleri ile satış yetkilileri katıldı.

‘ÇORUM HALKINA DAHA KALİTELİ VE İYİ HİZMET VERECEĞİZ’

Açılış töreninde bir konuşma yapan Duranlar Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duran; “Bizi olduğumuz noktadan bir ileri noktaya taşıyacağına inandığımız yeni Kale Showroom’uzda Çorum halkına daha kaliteli ve daha iyi hizmet vereceğiz. İlimizin eksikliğini gördüğümüz üst ürün gruplarında onlarca canlı teşhirle bol çeşit, makul fiyat politikamızı devam ettiriyoruz. İnşallah herkesin beğenisini kazanacak bir örnek mağaza oluşturmayı başarmışızdır.” diye konuştu

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum’da haklı bir yer edinmiş olan Duranlar Yapı Market’e açmış oldukları bu showroomun hem Çorum halkı, hem de kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler Kale Showroom’u gezerek bilgi aldı. Açılış davetlilere kokteyl ikramı ile sona erdi.

Büyük beğeni toplayan Showroom’un bölgeye hizmet etmesi bekleniyor.

Çepni mahallesi Erbakan Caddesi numara 18 (Tarım İl Müdürlüğü karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Showroom büyük beğeni toplarken, Showroom’un Çorum’un yanı sıra bölgeye de hizmet etmesi bekleniyor.

45 BİNDEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİ

Yaklaşık 30 yıldır Çorum halkına hizmet veren Duran Yapı Market, seramik-granit, vitrifiye, banyo dolapları, armatür-aydınlatma, boya-duvar kağıdı, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, ev tekstil, avize, elektrik-elektronik, hırdavat, kırtasiye, oyuncak, temizlik, kozmetik, tekstil, giyim, ayakkabı, tesisat, boru çeşitleri, yalıtım ve züccaciye reyonları ile 45 binden fazla ürün çeşidini bünyesinde bulunduruyor.