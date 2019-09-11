‘Kale turizme kazandırılsın’

‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Çorum’un en eski yerleşim yerlerinden olan Kale Mahallesi’nin eski adı Tepecik’tir. Mahalle sakinlerimizin sayısı mültecilerle birlikte 30 bin civarında. Genelde işçi kökenli, orta halli ailelerin yaşadığı bir mahalleyiz.

Adını tarihi Çorum Kalesi’nden alan Mahallemizde 10 okul, huzurevi ve bazı parklar mevcut. Bazı tarihi evlerin de bulunduğu mahallemizde hiçbir resmi kurum yok."



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"2004 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Daha önce Belediye Meclis Üyeliği de yaptım. Yerel yönetim alanındaki tecrübemle mahallemize hizmet etmeye çalışıyorum."



- Kendinizden bahseder misiniz?

"1960 yılında Çorum merkezde doğdum. İlkokulu Kale Okulu’nda okudum. Almanya’da liseyi tamamladım. 1997 yılında Çorum'a dönüş yaptım. Evli ve 2 çocuk babasıyım."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Çorum Kalesi’nin yanı sıra içinde futbol sahası bulunan Aşıklar Tepesi’ndeki Şehitler Parkı var."



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"Mahallemizde çok fazla mülteci bulunuyor. Aşıklar Tepesi çevresinde yoğunlaşan mülteci nüfus nedeniyle bazı vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorlar. Parklarda dahi daha baskın durumdaki mülteciler nedeniyle bazı mahalle sakinlerimiz şikâyet ettikleri bu mekanlara gidemiyorlar.

Yetkililerden mültecilerin ikamet ettikleri bölgeleri titizlikle incelemesini ve asıl iskan olmaları gereken yerlerde yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz.

Tarihi kale çevresinin kentsel dönüşüme girmesini bekliyoruz. Mahallemizde bir de asfalt sorunumuz var. İhtiyacın had safhaya ulaştığı bölgelerde asfalt ve diğer altyapı eksikliklerinin tamamlanmasını istiyoruz."



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Lozanevleri civarına 112 ve Aile Sağlığı Merkezi, ayrıca Organize Sanayi Bölgesi halk otobüsü seferlerinin artırılmasını istiyoruz. Zira vatandaşlarımız sağlık ve toplu taşıma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Öte yandan cadde ve sokakların genişletilmesi ve bazı bölgelerde imar düzenlemesi gerekmektedir.

Ekin Caddesi civarına ‘Belediye Tahsilat Gişesi’ kurulmasını istiyoruz. Salı Pazarı’nın üstünün kapatılmasını, Lozanevler’in arka tarafında bulunan araziye Semt Sahası yapılmasını istiyoruz."



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Rahat olsunlar. Mahallemizin tüm sorunlarını ilgili kurumlara mümkün olan en kısa sürede iletiyorum. Paylaşmak istedikleri bir sorunları olursa gece gündüz telefonum açık. Şahsıma duydukları güvene layık olmaya çalışıyorum. Bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."