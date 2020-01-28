Kale ve çevresi cazibe merkezi olacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale ve çevresinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinin sınırlarının belirlendiğini söyledi.

Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında Kale Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Şehrin merkezinde yer alan Kale ve çevresini daha iyi hale getireceğiz. Çalışma yapılacak alanın sınırları belirlendi. Kale içinde bulunan metruk binaların yıkımlarına başladık.39 ev yıkılabilecek durumda 4 bina ise yıkılmayacak. Yıkacağımız binaları ise izinle yıkıyoruz. Kale ve çevresi kentsel dönüşümle cazibe merkezi haline getirilecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 14:38