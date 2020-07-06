Kale’de dönüşüm başladı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından 2010 yılında başlayan kalenin restorasyon projesi kapsamında dün kale içinde kamulaştırılması yapılan 39 metruk bina Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izniyle yıkıldı. Toplam 42 binanın bulunduğu kale içinde cami ve tescilli binalar ise restore edilerek turizme kazandırılacak.

Çorum turizmi ve tarihi için önemli bir yere sahip olan proje ile sadece kale içinde değil, kale dışında da Zafer İlkokulu’na kadar kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Kentsel Dönüşüm kapsamında TOKİ Kale’ye konut yapacak.

Kale’de 39 metruk bina için dün Çorum Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcılar İsmail Yağbat, Zubeyir Tuncel, Turhan Candan ve Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

‘BURANIN RESTORASYONU İÇİN 10 YILDIR UĞRAŞILIYOR’

Programın açılışında bir konuşma yapan Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin; “Geçmiş belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 10 yıldır uğraşıldı kalenin turizme kazandırılması için. Buranın bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Çorum Kalesi’ni Saat Kulesi’ne bağlayacak bir ana arter ile kalenin tanıtımı daha etkili olacaktır ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekeceğimize inanıyorum.” dedi

‘ÇORUM’UN CAZİBE MERKEZİ OLACAK’

Kale’nin restorasyonu ile birlikte burasının Çorum’un cazibe merkezi haline geleceğini belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar; “Belediyemizin sadece burada değil, bütün Çorum’da yatırımları devam ediyor. 1.5 yılda her alanda belediyemizin başarısını görüyoruz. Gerek alt yapı, gerekse de üst yapı ve kültür sanat projeleri ile belediyemiz durmadan çalışmalarına devam ediyor. Çorum Kalesi inşallah Çorum’un cazibe merkezi haline gelecek.” diye konuştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende Çorum Kalesi'nin kent merkezinin en önemli cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

Çorum Kalesi'nin, Türklerin Anadolu'ya girişinden hemen sonra yapılan ilk kalelerden olduğunun tahmin edildiğini aktaran Aşgın, "Burası sıradan bir kale değil. Bin yıllık geçmişi olan bir kale. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bu kaleden bahsediliyor. 80 metreye 80 metre ebadında, 2,40 metre duvar kalındığına ve 7,35 metre yüksekliğe sahip muazzam bir kale. Kalemizin proje süreci 10 yıldır devam ediyor. Şimdi yıkım çalışmalarına başlıyoruz ve birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak. Yıkmak için yıkmıyoruz, yapmak için, ihya etmek için yıkıyoruz." diye konuştu.

Restorasyonun iki aşamada gerçekleşeceğini, öncelikle surların, daha sonra da sur içindeki tarihi yapıların onarılacağını belirten Aşgın, şunları kaydetti:"Surların restorasyon proje ihalesini 16 Temmuz'da yapacağız. Kale içini de Çorumluların gururla bahsedeceği, dışarıdan gelen misafirin öncelikle görmek isteyeceği bir alana dönüştüreceğiz. İçerideki 3 tescilli varlıktan biri yöresel yemeklerin hazırlanacağı restoran olacak. Bunun yanı sıra içeride bir bebek kütüphanesi, sanat galerisi, konservatuvar gibi sosyal yapılar olacak. Kaleden Saat Kulesi'ne kadar tarihi bir sokak inşa edip şehrin ruhuna ruh katacağız."

‘ÇORUM TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK’

Çorum’un turizmin başkenti olacağını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da; “Belediye çalışmaları asfalt, kanalizasyon çalışmalarından ibaret değildir. Hep söylerler şehirlerin de ruhu vardır. O ruh yaşatıldığı sürece şehirler büyür. Kale Çorum’un ruhunun büyüdüğü yerdir. 1.5 yıldır büyük mücadele sonunda bu noktaya geldik. Normalde çivi bile çaktırmıyorlar böyle yerlere ama belediyemiz büyük bir iş başararak kalede dönüşümü başlattık.” Şeklinde konuştu

Pandemi süreci nedeniyle dünya zor durumda iken, Türkiye ve Çorum yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Kavuncu; “Şu an hayal edemeyeceğimiz noktadayız. Heyecanımız var. Yatırımlarımız var. Çorum’un turizmin başkenti olacak. Bu hayaller adım adım hayata geçecek. Aklınıza gelen ne geliyorsa milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımızla çalışmalara başlayacağız. Ulaştırma bakanımızı ziyaret edeceğiz önümüzdeki günlerde. Gündemimiz de hızlı tren ve havaalanı var. devlet hastanesi ve diğer yatırımlar. Halkımızın özlemle beklediği yatırımları birlik ve beraberlik içerisinde milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız ve il başkanımızla gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı

Konuşmaların ardından kale içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 18:46