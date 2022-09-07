Kale’de Kentsel Dönüşüm için ilk imzalar atıldı

FATİH BATTAR

Çorum’un en eski yerleşim alınlarından olan Kale Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahipleri ile ilk imzalar atıldı.

Şehre yeni bir silüet kazandıracak Kentsel Dönüşüm Projesi için Turgut Özal İş Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve hak sahipleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün Çorum’a değer katacağını söyledi.

Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden beri şehrimize kimlik kazandıracak kültürel ve tarihi projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden olan Kale Mahallesi mevcut görüntüsüyle Çorum’a yakışmayan, mezbelelik bir durumda iken yapacağımız kentsel dönüşümle şehrin en güzel bölgelerinden biri olacak.” dedi.

Aşgın; “Tarihi Çorum Kalesi’nden Zafer İlkokulunun olduğu yere kadar olan 9,5 hektarlık (95 dönümlük) bir alanda kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın imzası ile bu karar alındı. “Tarihi Çorum Sokağı, İkiz Konaklar, Veli Paşa Konağı, Veli Paşa Hanı, Saat Kulesi, Dikiciler Arastası ve proje aşamasını tamamladığımız Çöplü Arastası ile Kent Meydanı’na açılan Kültür Yolu Projemizin başlangıç noktası olması hasebiyle Çorum Kalesi bizim için çok önemli bir nokta. Ve bu başlangıç noktası Kale Kentsel Dönüşümünün tam da kalbinde kalıyor. Oradaki tarihi dokuya uygun olarak 2,3 ve 4 katlı yapılarla yapılacak olan Kale Kentsel Dönüşümü şehrimize değer katacak” ifadelerini kullandı.

KAMU VE TOKİ HİÇBİR ŞEKİLDE KAR VE RANT ETMEDİ

Kamunun ve TOKİ’nin bu projeden hiçbir şekilde kar ve rant etmeyeceğini dile getiren Aşgın; “Bu hayalin gerçekleştirilmesinde ilk imza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ait. 6 Ocak 2021 tarihinde bu bölgeyi riskli alan edilmeseydi bugün bu projeyi konuşamazdık. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın onayının ardından bu bölgeye yapılacak projenin hazırlanmasında ve projeye destek ve katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da çok teşekkür ediyorum. Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hiçbir şekilde rant gözetmeden, sırf güzel bir proje olsun, tarihin yeniden ayağa kaldırılması için Çorum’un ihya olması için bakanlığımız çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Kamunun ve TOKİ’nin hiçbir kar elde etmesini düşünmeden çok güzel bir proje hazırlandı. Bu projeyi gerçekleştirirsek şehri ihya etmiş oluruz. Medeniyetimizi yeniden inşa etmiş oluruz. Şehre bir ruh katmış oluruz.” şeklinde konuştu

HAK SAHİPLERİ ÇOK DÜŞÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK

Projenin detayları ile ilgili de bilgi veren Aşgın;

Projenin hazırlanmasının ardından 95 dönümlük alanda hak sahipleri görüşme yapıldı. 3 tane teklif sunuldu. Birincisi Akkent TOKİ’de yer verilmesi, ikincisi konut veya işyerinin bedelini tespit edilerek ödenmesi, üçüncüsü ise mevcut yerde konut veya ticaret yeri verilmesi şeklinde teklif sunuldu. Hak sahipleri hangisini kabul ederlerse onlar üzerinden ilk imzaları atmış olacağız. Mevcut yerden yer almak isteyen hak sahibi vatandaşlarımız 250-300 bin lira gibi çok düşük bir bedel farkıyla bulunduğu bölgede ev sahibi olabilecek. Vatandaşlarımız binasına taşınacak yada işyerine geçecek, ödemeler ondan sonra başlayacak. Konutta 180 ay vade ile farkını ödeyebilecek yani 15 yıl taksitle ödeme yapacak. Ticaret ise 120 ay yani 10 yıla kadar ödeme yapabilecek.” dedi

HAK SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Aşgın ayrıca projenin bir an önce hayata geçirilmesi için hak sahiplerine de çağrıda bulunarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onaylı GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş firmasına gelerek imza atmalarını istedi.

Aşgın, Kale kentsel dönüşüm kapsamında ilgili firmanın Çorum Belediyesi Hizmet Binası 5. Katta irtibat bürosunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin de projenin çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek; “Güzel bir proje hazırlanmış. Başta emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Belediye Başkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Buradan hak sahibi vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu güzel projenin bir an önce hayata geçmesi için imzaları atın.” diye konuştu

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kadim medeniyet şehri Çorum’u ayağa kaldırmak için güzel projelere ve çalışmalara imza attığını belirterek, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise Kale Mahallesi, Meydan projesi ve Kültür yolu projesinin gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi.

Kavuncu, Çorum’u bölgesinin yıldızı yapacak, Çorum’da refah seviyesini yükseltecek yatırımların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesi imza töreninde konuşan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firma yetkilisi Zeynep Çağla Ekiz, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başladıklarını açıkladı.

Ekiz, “Hak sahiplerinin yararı gözetilerek maliyet fiyatlarında ciddi indirim oranı uygulanmıştır. Bu şartlar doğrultusunda konut veya işyeri talep eden ve nakit anlaşmak isteyen hak sahipleri ile muvafakat senedi imzalamayı planlamaktayız.” dedi.

Konuşmaların ardından, aralarında Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’in de bulunduğu hak sahipleri ile muvafakat imzaları atıldı.