Kaleli Vakfı’nda Mevlid-i Nebi programı

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Kaleli Vakfı’nda Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle dün özel bir program düzenlendi.

Vakıf Salonu’nda gerçekleşen programa Kaleli Şirketler Grubu ve Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli, Vakıf Müdürü İsmail Tuncel ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hz.Muhammed (s.a.v.)'in veladeti ile dünyayı teşriflerinin 1449. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda kürsüye gelen İsmail Tuncel, ‘Hz.Peygamber (sav) Merhamet ve Çocuk Sevgisi’ konulu bir konferans verdi.

Pandemi nedeniyle Kaleli Vakfı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda konuşan Tuncel, “Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerim ve Hz.Peygamberin (sav)'in hadisleri sağlar” dedi.

“Kur'an ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması öğütlenir” diyen Tuncel, “O kadar ki Hz.Peygamber (sav) "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir" diye buyurmuştur” diye konuştu.

Hz. Peygamber’in müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini de tavsiye ettiğine işaret eden Tuncel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rabbimiz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yediyüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa , ona bir iyilik sevabı yazılır veya Allah (c.c) onu siler.

Bir adam yanındaki çocukla Hz.Peygambere gelir. Adam çocuğu bağrına basar. Hz.Peygamber "Ona karşı merhametlisin değil mi? diye sorunca, Adam: "Evet" der. Bunun üzerine Hz.Peygamber (sav.) "Allah ona karşı senden daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir." buyurur.

Çölde yaşayan Araplardan bazıları, Resulüllah (sav.)'ın yanına gelirler; Hz. Peygamber’in çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Hz.Peygamber, "Evet", cevabını verince onlar: "Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz", dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: "Allah, sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim", buyurdu.”

Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay’ın hazırlayıp sunduğu Türk Tasavvuf Musıkisi dinletisiyle devam eden programda Hz.Muhammed (s.a.v.) için yazılan ve söylenen en güzel ilahi, naat ve kasidelerden örnekler seslendirildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda duayı Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak yaptı.

Kaleli Şirketler Grubu ve Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli, programa katılanların Mevlid Kandili’ni tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.