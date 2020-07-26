Kaleli Vakfı’ndan LGS şampiyonuna ödül

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Hayırsever işadamı Selahattin Kaleli’nin kurucusu olduğu Kaleli Vakfı, Çorumlu LGS şampiyonlarından Hafız Yasin Yazıcı’yı altınla ödüllendirdi.

2020 yılı LGS Türkiye birincilerinden Yasin Yazıcı önceki gün Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel’i ziyaret etti.

Babası Üzeyir Yazıcı ve TEOG derecesi sahibi olan ve Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören kardeşi Enes Yazıcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan İsmail Tuncel, şampiyon öğrenci ve ailesini tebrik etti.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Yasin Yazıcı’nın, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olmasından büyük gurur ve sevinç duyduklarını vurgulayan Tuncel, “Kadim medeniyetimizden aldığı ilhamla geleceği inşa ve ihya edecek, milli manevi değerlere sahip, ilimde, irfanda, fende öncü, Türkiye’nin aydınlık geleceği başarılı gençlerimizin, maddi-manevi desteklerimiz ve dualarımız ile daima arkasındayız” dedi.

Tuncel konuşmasının ardından şampiyon öğrenciye altın hediye ederek, hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlik yıllarında, hemşehrisi Selahattin Kaleli’nin desteğiyle eğitim-öğretim gören ve yazdığı ‘Visual Basic 2008 ile Windows Uygulamaları Geliştirmek’ adlı kitabını hayırsever işadamına ithaf eden baba Üzeyir Yazıcı, Vakıf Müdürü İsmail Tuncel’in de yatılı olarak okuduğu yıllarda tüm öğrencilere ve eğitim camiasına önemli hizmetler sunduğunu belirterek her iki isme de şükranlarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:38