Kaleli Vakfı’nın eseri Alaca’da meyve veriyor

RECEP MEBET

Hayırsever işadamı Selahattin Kaleli’nin memleketi Alaca’da eğitime kazandırdığı Yatılı Kız Kuran Kursu ilk hafızlarını yetiştirmeye başladı.

Beraberindeki heyetle önceki gün Kaleli Yatılı Kız Kuran Kursu’nu ziyaret eden Selahattin Kaleli, hafız adayı öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Fatih Kaya ve kurs yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarete Kaleli Vakfı Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel de katıldı.

Alaca’da ikamet ettiği iki katlı evini yıktırıp yerine modern bir kurs binası yaptıran hayırsever işadamı, kullanım hakkını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladığı binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Hafızlık eğitimi gören öğrencilerle sohbet eden Kaleli, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

“Böylesi manevi bir atmosferde öğrencilerimizle buluşmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Böylesi bir projeyi hayata geçirmemize imkan sağlayan Cenab-ı Allah’a şükrediyor, yüce dinimiz İslâm ve hayat rehberimiz Kuran’ın muhafaza edilerek geleceğe taşınması adına gösterilen büyük gayrete şahit olmanın ve harcanan emeğin meyvelerini görmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Kursta eğitim-öğretim gören öğrencilere desteğinin süreceğini ifade eden Kaleli, Alaca’da medfun bulunan anne-babası ile aile büyüklerinin kabirlerini de ziyaret etti.