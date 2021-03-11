‘Kalemle değil yürekle yazıldı’

Vali Mustafa Çiftçi, 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını ve her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdüreceğini, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edeceğini ifade eden Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal marşı, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir. İstiklal Marşımızın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destan yazdığı istiklal mücadelemize tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır.

Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtan İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil yüreğiyle yazmıştır. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." diyerek de, istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünde, milli mücadelemizi destanlaştıran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum.”