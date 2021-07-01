Kaliteli oyun her çocuğun hakkı

Çorum Belediyesi yakın zamanda iki yeni park ve oyun grubu ihalesi yapacak. Tam da bu noktada vatandaşın bir talebini hatırlatmakta fayda var.

Çorum halkı, Belediyenin park yapım işinde alışılmışın dışına çıkmasını, Millet Bahçesi’ndeki oyun grubu modellerini kentin geneline yaymasını ve her çocuk için ulaşılabilir olmasını istiyor.

Çocuklar için oyun oynamak önemli bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın her yaş grubuna uygun, iyi tasarlanmış park alanlarında karşılanması gerekiyor. Mevcut parklardaki standart oyun grupları, oyunla büyüyen, olgunlaşan, rekabeti, paylaşmayı ve sahiplenmeyi öğrenen çocuklar için yetersiz kalıyor.

Çocukların yeteneklerinin gelişmesindeki en önemli alanlar oyun alanlarıyken, Millet Bahçesi’ne uzak noktalarda yaşayan ve imkânsızlıklar dolayısıyla yeni nesil oyun gruplarından yararlanamayan çocukların ve ailelerinin bu talebi gözardı edilmemeli.

Oyun oynamak, spor yapmak çocukların en büyük hakkı ve her çocuk bu haktan kolaylıkla yararlanabilmeli.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 19:37