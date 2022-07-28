Kaliteli sebze ve meyve uygun fiyata Kardeş Manavında

FATİH AKBAŞ

Alaeddin Cami yanında ve Cemilbey Caddesi’nde iki şubesi ile hizmet veren Kardeşler Manavı müşterilerini kaliteli sebze ve meyve ile buluşturuyor.

Uzun yıllardır müşterilerine meyve ve sebzenin en iyisini sunmak düşüncesiyle faaliyetlerini sürdüren Kardeşler Manavı, ayrıca kaliteli ürünü uygun fiyata satma anlayışından da taviz vermeden faaliyetlerini yürütüyor.

Kardeşler Manavında bugünler de ise Erbaa’nın karpuzunu ve Adana’nın kavununu direk olarak tarladan halka sunmanın heyecanı var. Hava sıcaklıklarının gittikçe yükseldiği şu günlerde kavun ve karpuza ilgi daha da artıyor.

Vatandaşlar hem biraz olsun serinlemek hem de sağlıklı bir yaşam için kavun ve karpuz tüketimine önem veriyor. Kardeşler Manavı yetkilileri de hem kaliteli ürünü uygun fiyata almak hemde bizzat kendilerinin tarladan alarak satışa sundukları kavun ve karpuzların lezzetiyle buluşmaları için müşterilerini bekliyorlar.

Kardeşler Manavı-1 Cemilbey Caddesi’nde Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni (Eski SSK Hastanesi) geçince, Kardeşler Manavı-2 ise Alaeddin Cami yanında köşede faaliyetlerini yürütüyor.