Kalp ameliyatı olan Çorumlu imam hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Konya’da imam olarak görev yapan Çorumlu Hakan Dursun, geçirdiği kalp ameliyatından sonra kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Alaca'da uzun yıllar eğitimci olarak hizmet veren ve amatör spora büyük katkılar sağlayan Alaca Belediyespor yönetiminde de görev yapan Muzaffer Dursun'un oğlu, imam Hakan Dursun’un bugün İkindi namazına müteakiben Alaca Şıhlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 15:51