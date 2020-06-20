Kamışlıevler çocuk parkı açılıyor

Çorum Belediyesi, her geçen gün gelişip büyüyen şehrimizde yeni oluşan yerleşim birimlerinin alt ve üst yapılarının yanında sosyal aktivite alanlarını da inşa etmeye devam ediyor. Buharaevler Mahallesi sınırlarında yer alan Kamışlıevler bölgesi sakinlerinin talebi üzerine vakit kaybetmeden yer arayışına giren Çorum Belediyesi, yapımını tamamladığı parkı 22.06.2020 Pazartesi saat 11.00’de açıyor.

Kamışlıevler Çocuk Parkı için Çorum Belediyesi tüm hazırlıkları tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “ Seçim öncesi ve hemen sonrasında bölge sakinlerimizle yaptığımız görüşmelerde burada bir çocuk parkı ihtiyacı olduğunu görüp vatandaşlarımıza buraya güzel bir park yapacağımızın sözünü vermiştik. Parkımızı en hızlı şekilde tamamlamak için pandemi sürecindeki sakinliği de lehimize kullandık ve parkımız bugün itibariyle açılışa hazır. Bu şirin ve güzel parkı tüm bölge sakinlerimizle birlikte açacağız. Şehrimizin tüm mahallelerinde bu ve bunun gibi ihtiyaçlar için çalışmalarımıza aşkla devam ediyoruz“ dedi.

Aşgın, 22 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak açılışına tüm Çorumluları davet etti.

