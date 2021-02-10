Kamu çalışanları ek zam istiyor

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, “Ortalama memur maaşına son bir yılda 571,72 TL zam gelirken, 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları 1209 TL zamlandı. Ya zorunlu harcamalarda indirim sağlayın ya da kamu çalışanlarına ek zam yapın.” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yaptığı 2021 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını değerlendiren Aydın, sonuçların, kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşlarında yaşanan kayıpları gözler önüne serdiğini söyledi.

Kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin esnafı da rahatlatacağını ifade eden Aydın, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Ocak 2021 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.939,69 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 8.136,21 lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 273,42 TL, %3,47 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 88,83 TL, %3,00 oranında yükselmiş ve 3.047,85 lira olarak hesaplanmıştır. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2020 yılı Ocak ayında 3.109,47 lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2021 verilerine göre günlük 65,765 lira olduğu belirlenmiştir.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.972,95 Lira olmuştur. Ocak 2021 itibari ile ortalama 4.806,24 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,04'ünü oluşturmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.136,52 lira olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2021 ortalama maaşının %23,64'üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %64,68'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %35,32'si kalmıştır.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ocak 2021 maaşından geriye yalnızca 1.697,56 TL kalmıştır.

Ortalama memur maaşına son bir yılda 571,72 TL zam gelirken, 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları 1209 TL zamlandı. Ya zorunlu harcamalarda indirim sağlayın ya da kamu çalışanlarına ek zam yapın.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'mizin yapmış olduğu 2021 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarında yaşanan reel kayıpları gözler önüne sermektedir.

Özellikle salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz son bir yıldır, ekonomik anlamda piyasalardaki hareketlenmenin cenderesini yine kamu çalışanları ve emekliler çekiyor. Yaşanan kayıpların telafi edilmesi bir yana, zorunlu harcama kalemlerinde fahiş artışlar hız kesmeden devam ediyor. Bu durumda alınan maaşlarla sadece mutfak, barınma, ısınma gibi kış aylarının zorunlu harcamalarına dahi gücü yetmeyen kamu çalışanlarının maaşlarında ek ödeme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Söylemlerimiz ve taleplerimiz resmi rakamlara dayanıyor. En düşük memur maaşı ile ortalama Memur Maaşı (enflasyon farkı dahil) Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasındaki fark %13.50 iken, son bir yıldır 4 kişilik ailenin zorunlu harcamalarının artışı %17.44 olmuştur. Bu durum maaşların ne derecede eridiğini göstermektedir. Buradan bir kez daha ek zam talebimizi yineliyoruz. Ya zorunlu harcama kalemlerinde düşüş sağlayın ya da maaşlarda iyileştirme yapın. Kamu çalışanları enflasyon hedefinin altında zam pazarlığı yapanlara mahkum değildir, olmamalıdır. Toplu sözleşmede resmi süreyi adam akıllı değerlendirmeyip, oyalananlar şimdi ek zam istekleriyle ilgili hamaset yaparak üzerlerindeki sorumluluktan kurtulamazlar. 2020-2021 yıllarında geçerli olacak zam pazarlığı yapılırken, memurlar için grev dahil her türlü mücadeleyi birlikte verelim mesajımıza arkasını dönenlerin samimiyetinden şüphe duyarım.

Bilinmesi gereken bir önemli husus ise küçük esnaf ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Kamu çalışanlarına verilecek destek, esnafımıza da can suyu olacaktır. O yüzden kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin esnafımızı da rahatlatacağını düşünüyoruz. Ek zam hakkımızdır. Hakkımız olanın da tez zamanda verilmesini istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:40