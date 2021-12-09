‘Kamu kaynaklarını asli görevler için ayıracağız’

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü” nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Yolsuzluğun adil gelir dağılımını, sürdürülebilir kalkınmayı, demokrasiyi ve insan haklarını olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Vargeloğlu, “Yolsuzluk ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı ve sistematik hale geldi. Yolsuzluklar, hükûmetin kontrol ve denetimindeki yazılı ve görsel medyada yer bulmuyor. Ancak kamu ihalelerinden sosyal yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans işlemlerine kadar artık hemen her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşılıyor. Bu, çürümenin fotoğrafıdır.”dedi.

2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer alan Türkiye’nin geçtiğimiz sekiz yılda en çok gerileyen beş ülkeden birisi olduğunu belirten Vargeloğlu, “Ülkemizi yöneten siyasi iradenin, yolsuzlukla mücadele gibi bir önceliği yok. Aksine, kamu görevlilerinin ve siyasilerin dahil oldukları iddia edilen dosyalar ilgili kurumlar tarafından yeterince incelenmeyip adeta üstü kapatılarak geçiştiriliyor. Her yolsuzluk olayı, kıt kamu kaynaklarımızı eksilterek eğitim, sağlık, iyi yaşam olanaklarının artırılması, yeni iş alanlarının açılması, sosyal refahın sağlanması gibi harcamalardan kısıyor. DEVA Partisi olarak bunu kabul etmiyoruz. Yolsuzluğu en aza indireceğimize, kamu kaynaklarını asli görevler için ayıracağımıza, israfın ve usulsüzlüklerin önüne geçeceğimize, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracağımıza, bu konuda toplumda farkındalığı yükselteceğimize söz veriyoruz. Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran; ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren; yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracağız.”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)