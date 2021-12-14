Kamu Sen kamu çalışanlarının kayıplarının telafisini isteyecek

Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, memurların taleplerini dile getirmek için basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Gelinen noktada Türkiye Kamu-Sen'in taleplerinin ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Selim Aydın, “Dün toplu sözleşmeye imza atanlar, bugün bizim söylediklerimizin yanına geldi. Türkiye Kamu-Sen adam gibi sendikacılık yapıyor. Şimdi ısrarla söylüyoruz. Ekonomik gelişmeler çerçevesinde artan döviz fiyatları, enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar nedeniyle her geçen gün kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücü düşmektedir. Bu alım gücünü telafi edebilmek için mutlaka ek zamma ihtiyaç var, mutlaka refah payı uygulamasına ihtiyaç var. Yoksa biz 2022 yılını 5+7 ile tamamlayamayız. Şu an itibarıyla TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamı yüzde 21, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi 23,5. Dolayısıyla gelecek yıl için tahmini tutmayan enflasyon üzerinden çalışanlara ücret artışı vermek ve bunu da yetkili bir konfederasyonun kabul etmesinin izahı mümkün değil. Şimdi çıkmış diyor ki ekonomik şartlar değişti. 3 ay önce bunu nasıl göremediniz, niye öngörmediniz. Siz toplu sözleşmeyi imzaladığınızda gerçekleşen enflasyon yüzde 18'di. Sen yüzde 12'ye imza attın.”dedi.

Mutlaka gerçekleşen enflasyon üzerinden ücret artışı verilmesi gerektiğini her kesime söylediklerini aktaran ve yetkili sendikanın toplu görüşme masasındaki tavrını eleştiren Aydın şöyle devam etti:

“Keşke siz de o masada bizim kadar dirayet gösterseydiniz, belki şu anda biz refah payını da almıştık, seyyanen zammı da almıştık. O yüzden Türkiye Kamu-Sen'in yetkili olmaktan başka yolu yok. O masaya oturacağız. Önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar, o yetkiyi söke söke alacağız. Bu taleplerimizle ilgili 15 Aralık'ta 81 ilde eylem ortaya koyacağız. Taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Yetkili sendikanın yeniden ücret artımı yapılacağı yönündeki açıklamalarının da bir dayanağı olduğunu düşünmüyoruz ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. 3600 ek göstergenin önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi için bir başlangıç yapılacak. Ama şuna dikkat etmek lazım, mutlaka tüm çalışanları kapsaması lazım. Burada çalışma barışını bozacak, birtakım meslek gruplarını dışarda bırakacak bir çalışma son derece sıkıntılı bir sürece sokar, hem kamuyu hem de sendikaları. Sözleşmeli çalışmanın kamuya, kamudaki verimliliğe ya da çalışanlara hiçbir katkısı yok. Anketlerde, alan araştırmalarında görüyoruz. Ailesinden uzak, eğitim mazereti dikkate alınmayan, iş güvencesi olmayan, geleceğe endişeyle bakılan bir istihdam politikası verimliliği artıramaz. Tüm illerimizde eş zamanlı olarak, ek zam, refah payının alınması, 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi taleplerini içeren kitlesel basın açıklamamız 15 Aralık Çarşamba saat 12.30’da Saat Kulesi PTT önünde gerçekleşecektir. Bütün kamu çalışanlarını ses vermeye davet ediyoruz.”

(Haber Merkezi)

