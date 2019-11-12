Kamu-Sen’den Doğu Türkistan sergisi

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, Doğu Türkistan’ın kuruluşunun 75. yıldönümü nedeniyle resim sergisi açtı.

PTT Merkez binası önünde gerçekleşen açılışa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen’e bağlı bazı sendikaların temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.



‘DÜNYA DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ZULMÜ SEYREDİYOR’

Açılışta konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Doğu Türkistan’da zulmün yaşandığını fakat bütün dünyanın kör, sağır ve dilsiz bir şekilde bu zulmü seyrettiğini söyledi.

Doğu Türkistan’da 70 yıldır yaşanan insanlık dramından çoğu insanın haberinin dahi olmadığını ifade eden Selim Aydın, “Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Çin zulmünden kaçan soydaşlarımız, anayurtlarında yaşayan yakınlarından haber dahi alamazken, zulmün boyutlarının soykırıma dönüştüğü görülmektedir. Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın binlerce yıldır yaşadığı topraklar işgal altında olduğu gibi seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, doğum kontrolü yoluyla nüfuslarına müdahale edilmektedir” dedi.



‘BM DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANAN DRAMI GÖRMEZDEN GELİYOR’

Eğitim kampları adı altında tek tip kıyafetlerin giydirildiği, kulelerde askerler tarafından kontrol edilen toplama kamplarında işkencelere maruz bırakılan soydaşlarımızın yaşadığı zulüm yürekleri dağlamaktadır. Dini inançlarına kadar müdahaleye uğrayan, zorla içki içirilen kardeşlerimizin çektiği bu sıkıntıların, bilhassa İslam dünyasında karşılığının olmaması anlaşılır gibi değildir. Biz, öncelikle yaşama hakkına inanırız. Yaşama hakkı topluma ve onun siyasal örgütlenmesi olan devlete ciddi ve ağır görevler yüklemektedir.70 yıldır Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. İşgal altındaki Türkistan’ın çığlığı bir türlü duyulmamakta, akan kan Türk’ün olunca kulaklar sağır, gözler kör olmaktadır.



‘BÖLGEDE YAŞANAN ZULMÜ DURDURMAK İNSANLIĞIN GÖREVİDİR’

Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir. Doğu Türkistan’da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur. Birilerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslüman’ın kanı akmalı, kaç çocuk zehirli gazlarla boğulmalı, kaç kadına tecavüz edilmeli, kaç genç parçalanmalıdır? Bu nedenle BM, duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır soykırımlara dayanan, İslam’ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz.”