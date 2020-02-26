Kamu Sen’den Ilgaz turu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından günübirlik Ilgaz turu düzenlendi. Ilgaz turuna Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.

Sosyal sendikacılık gereği gezilerin devam edeceğini belirten Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “İçten, sıcak ve samimi bir yuva olan Türkiye Kamu-Sen sosyal ve kültürel faaliyetleriyle eğitim çalışanlarının takdirini kazanmaya devam ediyor. Ilgaz gezimize katılarak günümüzü ve gönlümüzü şenlendiren tüm üyelerimiz ve ailelerine, davetimize icabet eden misafirlerimize, ayrıca emeği geçen gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

TEMMUZ’DA İTALYA GEZİSİ

Türk Eğitim Sen, milli ve manevi değerleri ön planda tutarak yaptığı sendikacılık anlayışında çalışanların özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi çalışmasının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyük önem vermektedir. Bu amaçla da çeşitli sosyal ve kültürel etkinlik düzenleyerek sendikacılık bağlamında bir farkındalık oluşturarak öncü sendika olmuştur. Türk Eğitim-Sen olarak yaz tatili döneminde (6 Temmuz) İtalya gezisi düzenleyeceğiz. 9 gece 10 gün sürecek olan İtalya gezimiz için ayrıntılı bilgi almak isteyen herkesin sendikamıza uğramaları yeterlidir. Katılım için başvurular sendikamızda alınmaktadır.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)