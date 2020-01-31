‘Kamulaştırmalar için 105 milyon lira harcadık’

Çorum Belediyesi’nin, şehrin yıllardır bekleyen bazı sorunlarını çözüme kavuşturduğu belirtildi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, son bir haftada Yeni Stadyum'un kesin kabulünün yapılması, Koçhisar İsale Hattının yer tesliminin gerçekleşmesi, belediye arsalarının satışı, Karakeçili yolunda kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması gibi konuların çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri hem geçmişten gelen ve yarım kalan bazı projelerin tamamlanması hem de taahhüt ettikleri projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaların artık meyvesini vermeye başladığını söyledi. Son bir haftada neticelendirdikleri bazı işlerin Çorum'un yıllardan beri çözümünü sabırsızlıkla beklediği meseleler olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Yıllardan beri çözülemeyen bazı problemleri mesai arkadaşlarımızın da yoğun gayretleriyle çözüme kavuşturduk. Yeni stadyumdaki tüm pürüzleri ortadan kaldırdık ve stadyumun kesin kabulünü gerçekleştirdik. Bakanlığın raporu doğrultusunda yapılacak çalışma sonrası stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığa devredeceğiz. Çorum'un 50 yıl içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan 83 milyon 600 bin TL bedelli Koçhisar İsale Hattının ihalesi yapıldı ve ilgili firmayla sözleşme imzalandı. Şehir içi trafiğini rahatlatacak alternatif yollar için ödediğimiz kamulaştırma bedelleri ve uyguladığımız ekonomik politikalar ile belediye bütçesindeki rahatlamalarla projelerimizi uygulama aşamasına geldik." dedi.

‘YENİ STADYUM GÖZ KAMAŞTIRIYOR’

Yapımı uzun süreden beri devam eden ve bazı sorunlar nedeniyle de bitirilemeyen Yeni Stadyumdaki tüm pürüzleri çözerek geçtiğimiz hafta içerisinde stadyumun kesin kabulünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yeni stadyumumuz adeta göz kamaştırıyor. Bu muhteşem stadyum projesinin neticelenmesinde büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeni Stadyumun Çorum'a değer katacağına inandığını söyleyen Başkan Aşgın, mevcut stadyumun yerinin de millet bahçesi, millet kıraathanesi ve kültür ve kongre merkezi olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Başkan Aşgın, Çorum'a muhteşem bir kültür ve kongre merkezi kazandıracaklarını vurguladı.

‘KOÇHİSAR İSALE HATTI 2021 SONUNDA TAMAMLANACAK’

Belediye Başkanı Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözlerden birinin de Koçhisar Barajı İsale Hattı olduğunu, seçimden bu yana geçen 8 aylık dönemde de bu projenin yakından takipçisi olduklarını söyledi.

Aşgın, geçtiğimiz hafta imzaladıkları protokol ile yer teslimi yaptıklarını belirterek, "52 km. uzunluğundaki Koçhisar İsale Hattından gelecek olan içme suyu Çorum'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. 83 milyon 600 bin TL'lik projemiz inşallah 2021 yılında hizmete girmiş olacak. Böylesine büyük bir projeyi şehrimize kazandıracağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

‘KAMULAŞTIRMAYA 105 MİLYON TL HARCANDI’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehir merkezinde dönüşüm projeleri ve alternatif yol açılması için yapılan kamulaştırma çalışmalarına Çorum Belediyesi'nin 105 milyon TL harcadığını söyledi.

Şehir merkezinde trafik yoğunluğun ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan yeni yol çalışmalarının maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, "Projelerimiz esnasında kamulaştırma çalışmalarını mümkün olduğunca en kısa sürede yapmaya gayret ediyoruz. Yeni açılacak yol güzergahları ve otopark gibi yeni alanların açılmasında 2015 yılından beri 105 milyon TL kamulaştırma bedeli ödedik.” dedi.

Başkan Aşgın, yine 2015 yılından beri de Çorum Belediyesi olarak ürettikleri arsaların satışından 115 milyon TL gelir elde ettiklerini, bu gelirin tamamına yakınını yine Çorum'un geleceğine yönelik hazırlanan kamulaştırma projeleri için kullanıldığının altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 19:52