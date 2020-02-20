Kamyon Garajı 3 yıllığına kiraya verildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’ne ait Kamyon ve Tır Otoparkı ile Sosyal Tesisler’in kiralama ihalesi Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihaleye BELTAŞ A.Ş, Yaşar Bozok, Erhan Acar ve Mehmet Kılıç katıldı.

Yıllık 368 bin TL+KDV bedelle yapılan ihalenin açık artırma bölümünde Şoförler ve Nakliyeciler Odası adına ihaleye giren yönetim kurulu üyesi Mehmet Kılıç teklifini 371 bin 500 TL+KDV’ye çıkartarak en yüksek teklifi verdi. İhale ile tesisler 3 yıl süreyle kiraya verildi.

Tesislerde 230 adet kamyon kapasiteli garaj ile birlikte, 19 adet nakliye ofisi, büfe/kafe, lokanta, kahvehane, berber, duş- wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 20:37