KAN-DER kanser hastaları için kermes açtı

FATİH BATTAR

Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAN-DER), geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere kermes açtı.

2 yıldır pandemi nedeniyle kanser hastaları için organizasyon düzenleyemediklerini belirten KAN-DER Başkanı Hülya Karabıyık, bu yıl yeniden kermes düzenlemenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi’nde dernek üyeleri ve gönüllülerin yaptığı ev tekstili ürünlerini ve hayırseverlerin bağışladığı ürünleri kermeste satışa sunduklarını ifade eden Karabıyık; “3 gün boyunca Gazi Caddesi Diyanet Kitapevi yanında açık olacak kermesimize hayırseverlerimizden destek bekliyoruz.” dedi.