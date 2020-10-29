Kandil simitleri Beşir Derneği’nden

Çorum Beşir Derneği, Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simiti dağıttı.

Dernek Başkanı Mehmet Murat Beşikcioğlu ve gönüllüler, pandemi kuralları çerçevesinde huzurevleri, okullar ve esnafı ziyaret ederek kandil simiti ikram etti.

Yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Mevlid Kandili hakkında bilgi veren ve bu ulvi vakitte işlenecek bir hayrın öneminden bahseden Dernek Başkanı Beşikcioğlu, tüm İslam aleminin de kandilini kutladı. Mevlid-i Nebi haftasının önemini anlatan Beşikcioğlu, dini ve ahlaki değerleri ön plana çıkararak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi ve Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ziyaretlerde öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları, yaşlılar ve huzurevi çalışanlarının kandilleri kutlanıp kandil simiti dağıtıldı.