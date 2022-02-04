Kandil’de camiler doldu, taştı

FATİH BATTAR

Çorum’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı. üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Çorum’da camilerde kandil programları düzenlendi. Binlerce Çorumlu genç yaşlı demeden camilere akın edip semaya el açtı.

Çorum’da Regaip Kandili nedeni ile binlerce Çorumlu yatsı namazı öncesinde camileri doldurdu. Yatsı namazı öncesi din görevlileri camilerde sohbet edip okunan Kuran-ı Kerim hatimlerinin dualarını yaptı. Yapılan duaların ardından yatsı namazı kılındı.

Çorum Belediyesi de Akşemseddin Camii’nde Regaib Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yatsı namazı sonrasında vatandaşların kandil gecelerini tebrik etti.