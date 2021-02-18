‘Kanser hastaları mağdur olmasın’

RECEP MEBET

Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) Başkanı Hülya Karabıyık, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji hastalarının tedavisinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Hülya Karabıyık, meme kanseri alanındaki çalışmalarıyla tanınan HİTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt’un emekliye ayrılmasıyla birlikte bu alanda tedavi gören hastaların büyük bir boşluğa düşeceğine işaret etti.

Söz konusu hastaların mağduriyet yaşamaması için yetkililere seslenen Karabıyık, meme kanseri tedavisi hususunda acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İnşaası süren Onkoloji Merkezi’nin hayata geçmesinin de kanser hastaları ve yakınları tarafından heyecanla beklendiğini vurgulayan Karabıyık, emeği geçenlere teşekkür etti.