Kanser hastaları moral kahvaltısında buluştu

FATİH BATTAR

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen “Kanserde Bir Nefes Sıhhat” projesinin tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi.

Esmahall Restaurant’ta düzenlenen toplantıda kanser hastaları ve aileleri moral kahvaltısında buluştu.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer, KA-DER Çorum İl Başkanı Bekir Şahin, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, kanser hastaları ve aileleri katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan KA-DER İl Başkanı Bekir Şahin, kanser hastaları ve aileleri için moralin önemine dikkat çekerek; Kanser hastaları ve aileleri için moral çok önemli. Biz de bu yüzden Dernek olarak “Kanserde Bir Nefes Sıhhat” projesini İçişleri Bakanlığı’na sunduk. İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen projemiz ile dernek üyelerimize gezi düzenledik. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir.” dedi

Vali Mustafa Çiftçi de kanser hastalarının bilinçlendirilmesi, kanser hastalığıyla birlikte ortaya çıkan psikolojik bunalımların ortadan kaldırılması ve farkındalık sağlanması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade ederek, KA-DER İl Başkanı Bekir Şahin’e başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.