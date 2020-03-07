Kanser hastası köpeğe kemoterapi uygulanıyor

FATİH BATTAR

Çorum’un Mecitözü ilçesinde cinsel organında tümör bulunan kanser hastası köpek için Çorum’da kemoterapi tedavisine başlanıldı.

Mecitözü’nde hayvanseverler tarafından Çorum’a getirilen kanser hastası köpek Çorum Belediyesi Veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Çorum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisine başlanan köpeğe tümör ve uyuz rahatsızlıkları teşhisi kondu. Burada Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan köpeğe kemoterapi uygulanmaya başlandı. 4 ile 8 haftalık bir tedavi sonrasında köpeğin sağlığına kavuşması bekleniyor.