‘Kanserde erken tanı hayat kurtarır’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür Merkezi’nde ‘Kanser Farkındalığı’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Seda Mesci kansere neden olan faktörler, korunma yolları ve kadınlarda görülen kanser türleri hakkında bilgiler verdi.

Sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Seda Mesci, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine, kimyasallardan, radyasyondan ve kansere neden olabilen enfeksiyonlardan korunmaya dikkat çekti.

Dr. Mesci, sunumunda kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak bunun içinde farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Programa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülhan Cevher, kurum idarecilerinden Sibel Aksungur, usta öğreticiler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 18:32