Kanserde farkındalık için protokol imzaladılar

M.BURAK YALÇIN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kanserle Sağlık Yaşam Derneği(KADER) arasında “Hasta Okulu ve Kanserle Farkındalık” protokolü imzalandı. KA-DER dernek binasında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış ve KA-DER Başkanı Bekir Şahin’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda “Hasta Okulu ve Kanserle Farkındalık” protokolü imzalandı.



Projenin amacı, hedef kitlesi, uygulanacağı yerler ile ilgili proje ortakları tarafından şu bilgiler verildi: “Kanser hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan ve her geçen gün çeşitleri çoğalan bir hastalık türüdür. Bu hastalık ülkeler için çok büyük ekonomik kayıplar açmaktadır. Ülkemizde kalp krizinden sonra ölümlere sebep olan ikinci nedendir. Kansere yakalanan bireyler iş gücünden geri kalmakta ve tedavi sürecinde kullandıkları cihazlar ve ilaçlar ülkemiz ekonomisine ciddi bir maliyet göstermektedir. İnsanların yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları bu hastalığa yakalanmalarındaki en büyük sebeplerdendir. İlimizde kanser vakaları oldukça yaygındır. Toplum olarak kanser konusunda detaylı bilgi sahibi değiliz. Kansere yakalanmadan önce koruyucu tedbirler uygulamak, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzının farklılaştırılması kanser olma riskini azaltıcı unsunlardır.

Ancak bu durumun erken yaşlarda bilinmesi kanser hakkında bilgi sahibi olunması ile mümkündür. Kansere yakalanmış kişilerin ağır tedavi uygulamaları sonrası psikolojilerinin bozulması ile aile bireylerinin de bundan etkilendikleri görülmektedir. Kanserli hastaların ve aile bireylerinin kanser ile mücadele konusunda bilinçlendirilmeleri ve psikolojik destek amacı ile faaliyetler gerekmektedir.

Ayrıca proje kapsamında yaptırılacak olan akciğer ve kolon kanseri balon maketleri proje süresince ve proje bittikten sonrada duyarlılığı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için kullanılacaktır.

Projenin hedefi, proje ile sağlık alanında eğitim faaliyetleri düzenlenerek toplumun kanser konusunda bilinçlenmeleri ve dayanışma kültürlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Proje il merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda uygulanacaktır.”