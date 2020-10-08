Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Cami, ibadete açılıyor. 9 Ekim saat 11.30’da ibadete açılacak cami 1000 kişi kapasiteli.

Akkent Mahallesi’nde ibadethane sayısının yetersizliği nedeniyle mahallenin merkezine inşa edilen ve bölge sakinlerinin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan Kanuni Sultan Süleyman Cami açılıyor. Mimarisiyle de oldukça beğeni toplayan Kanuni Sultan Süleyman Cami hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi dönemi sıkıntılarına rağmen camimizi tamamladık ve açılışa hazır hale getirdik. Tüm mahalle sakinlerimizin ihtiyacına cevap verebilecek 1000 kişi kapasiteli, estetik görünüme sahip, Çorum’umuza yakışır bir cami oldu. Bahçe-peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla güzel bir görüntüye kavuşan camimizi tamamlayıp ibadete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camimizi, 9 Ekim saat 11.30’da Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde asıl sahibi olan bölge halkımıza teslim etmiş olacağız. Akkent Mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.