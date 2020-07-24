Kanuni Sultan Süleyman Cami inşaatında sona doğru

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından Ak Kent Mahallesi’nde yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde son rötuşlar yapılıyor.

Ak Kent Mahallesi’nde Çorum Belediyesi tarafından inşa ettirilen 1000 kişi kapasiteli Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Caminin Kurban Bayramı öncesinde ibadete açılması hedefleniyor. İnşaatı tamamlanan camide halı döşeme çalışmaları da bitmek üzere. Caminin sadece çevre düzenlemesi kaldı. Mahalle muhtarı Necip Güler, camiyi yaptıran Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Şu an halıların döşenmesinde sona gelindi. Bunun dışında ufak defek eksikliklerin giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Çevre düzenlemesi de yapılacak. Camimizin Kurban Bayramı öncesinde ibadete açılmasını bekliyoruz. Şuan son rötuşlar yapılıyor. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere bu güzel eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.